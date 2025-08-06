Bursa'da Gemlik Belediyesi, Eşref Dinçer Mahallesi’nde çocuklar için açık hava sinema etkinliği düzenlerken, Başkan Şükrü Deviren mahalleyi örnek çalışma alanı ilan ederek katılımcı bütçe uygulamasını duyurdu.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında Eşref Dinçer Mahallesi’nde düzenlediği açık hava sinema etkinliği, mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe Eşref Dinçer Mahallesi Muhtarı Yusuf Güngör Al da katıldı. Etkinlik öncesi mahalle halkıyla bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mahalleyi örnek çalışma alanı ilan ettiklerini açıkladı.

Katılımcı Bütçe Uygulaması ile belediye bütçesinden ayrılan bir kısmın mahalle sakinlerinin kararlarıyla değerlendirileceğini belirten Deviren, “Yeşil alan, çocuk parkı, spor sahası ya da yaşlı ve engellilere yönelik bakım evi mi istiyoruz? Kararı hep birlikte vereceğiz, uygulamayı da birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Muhtarlarla iş birliği yaparak ihtiyaçları belirleyeceklerini vurgulayan Deviren, “Eşref Dinçer Mahallesi’ni daha yaşanabilir kılmak için birlikte çalışacağız. Gemlik’i birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz” diye ekledi.