Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 Ağustos Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek MTB Eliminator Dünya Kupası ve Emre Fel konseri için Demokrasi Meydanı’ndan saat 18.00’da ücretsiz sefer düzenleyecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 Ağustos Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenecek MTB Eliminator Dünya Kupasıve Emre Fel konseri için ücretsiz ulaşım imkânı sunacak.

Saat 18.00’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan (Kent Meydanı) hareket edecek otobüsler, vatandaşları yarış alanına ulaştıracak.

Yarış ve etkinliklerin sona ermesinin ardından otobüsler yeniden kalkış yaparak katılımcıları şehir merkezine getirecek. Büyükşehir Belediyesi, dünya çapındaki bu önemli organizasyona sporseverlerin kolaylıkla katılabilmesi için ulaşım desteğini ücretsiz şekilde sağlayacak.