Gemlik Kent Konseyi, Filli Boya işbirliği ile anlamlı bir projeye imza attı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’nun iç cephe boyama ihtiyacını karşılamak üzere, okulun tüm boya malzemeleri Kent Konseyi girişimiyle temin edilerek okula ulaştırılmaya başlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gamze Hızal ile birlikte gerçekleştirdikleri okul ziyaretinde, okul müdürünün, iç cephelerin yenilenmesi yönündeki talebiyle harekete geçtiklerini belirttti.

Okul Müdürü'nün öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim alabilmesi için kendilerinden destek istediğini ifade eden Başkan Akkuş, "Biz de Kent Konseyi olarak çeşitli firmalarla görüşmeler gerçekleştirdik ve Filli Boya'dan kısa sürede olumlu yanıt aldık. Bu anlamlı katkılarından dolayı Filli Boya yetkililerine ve duyarlılığı için okul müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Doğukan Çevik ise, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, yeni eğitim-öğretim yılına öğrencilerin tertemiz ve yenilenmiş sınıflarla başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Gemlik Kent Konseyi'nce çocukların daha iyi şartlarda eğitim alması adına çalışmaları sürdüreceği kaydedildi.