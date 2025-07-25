İzmit Belediyesinin üretim bahçesindeki hasadın ardından açıklamalarda bulunan Fatma Başkan, “Üreten belediye İzmit Belediyesi” dediKOCAELİ (İGFA) - Üreten belediye İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma projeleri kapsamında kentin birçok noktasında üretim yapmaya devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sebze bahçesindeki hasada katıldı.

Hasattan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Kendi ürettiğimiz ürünleri topladığımızda ve bu ürünlerle diğer ürünleri üretmek için fırsat yarattığımızda çok seviniyorum. Kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu ürünler gıda bankamızda ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılıyordu. Ama şimdi artık aşevimizin yemeklerinde kullanılacak. Bir süredir aşevimiz bu ürünlerle yemek yapıyor. Meyve bahçelerinden de ürünlerimiz çıkmış. Bu tarlada zaman geçirmeyi çok seviyorum" dedi.

Emek verenlere teşekkür eden Başkan Kaplan Hürriyet, "Tamamen kendi emeğimizle üretiyoruz. Son olarak balkabaklarımızda büyüyor. Çok çeşitli ürünlerimiz var. Yılın yarısından fazlasında buradaki ürünlerle yemek çıkaralım istiyoruz. Kent lokantalarında günlük 1500 kişilik yemek çıkarıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Gülümse Kafelerimizde de yemek hizmeti veriyoruz. Hepsinde bu ürünler kullanılıyor ve devam edecek. Üretmeye ve üretmenin zenginliğini halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.