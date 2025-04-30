Gemlik Belediyesi, 7. Etap Cihatlı Mahallesi inşaat ihalesinde en uygun teklifi 16.64 milyon TL olarak kabul etti. Başkan Deviren, ihale sürecinin şeffaf ve rekabetçi olduğunu vurguladı. Yakında yeni ihale duyurulacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Belediyesi, Cihatlı Mahallesi 7. Etap İkmal İnşaatı İşi için 28 Nisan 2025 tarihinde ihale düzenledi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde yapılan ihale, ihale komisyonu ve katılımcıların huzurunda gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 18 milyon 765 bin TL olarak belirlenen inşaat ihalesine, 8 firma teklif vererek katıldı. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ekonomik açıdan en uygun teklifin 16 milyon 640 bin TL olduğu tespit edildi ve 7. Etapta bulunan dairelerin tamamlanması için inşaat işi ihale edildi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ihale süreçlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında elektronik ortamda, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Deviren, "Kaynaklarımızın etkin ve verimli şekilde kullanılması ve Gemlik halkımızın çıkarlarının korunması amacıyla, konusunda uzman bir ihale komisyonu tarafından tüm firmalar eşit şartlarda değerlendirilerek ihaleler karara bağlanmaktadır" dedi.

Ayrıca, önümüzdeki günlerde Beton Parke, Bordür ve Oluk Taşı Döşenmesi Yapımı İşi ihalesinin yapılacak. İhalelere dair duyurular, Gemlik Belediyesi'nin internet sitesi, yerel gazeteler ve kamu ihale bülteni aracılığıyla halka önceden bildirilecek.