Bursa İnegöllü patchwork sanatçısı Ayfer Çakal’ın hazırladığı “Kırkyama Kırk Köprü” isimli sergi İnegöl Kent Müzesinde izlenime sunuldu. 04 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak sergide kırkyama sanatının en özel örneklerini yansıtan 24 eser yer alıyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, Kent Müzesinde özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İnegöllü patchwork sanatçısı Ayfer Çakal’ın hazırladığı “Kırkyama Kırk Köprü” isimli kırkyama sanatı sergisi, Salı günü düzenlenen törenle görücüye çıktı. Sanatçının ilk kişisel sergisi olan Kırkyama Kırk Köprü isimli sergide kırkyama sanatını en iyi şekilde yansıtan 24 özel eser yer alıyor. 29 Nisan-04 Mayıs tarihleri arasında Kent Müzesinde açık olacak sergi ilk günden vatandaşların ilgi odağı oldu.

KIRKYAMA SANATI 3 FARKLI TEKNİKLE SUNULDU

Serginin açılış töreni Salı günü 14.00’da Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, sanatseverler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sergi açılışında bir selamlama konuşması yapan sanatçı Ayfer Çakal gelen herkese teşekkür ederek “Sergime Kırkyama Kırk Köprü adını vermemdeki amacım 40 sayısının kutsallığını yansıtmaktı. Hem İslam dininde hem de Şamanizmden tutun da günümüze kadar kırk sayısının önemi... Bu sergide 3 farklı teknik göreceksiniz. Bunlardan bir kısmı klasik patchwork, kırkyama dediğimiz bütün toplumlarda, eski Türklerden günümüze kadar gelen kumaş parçalarını değerlendirmek amacıyla yan yana getirmek, estetiği de yakalayarak dekoratif kullanıma sunan bir gelenek. Günümüzde bu sanata da dönüştü. Bir kısım da kumaşla resim sanatı. Bir de bunu ilk ben yaptım çini desenlerini ve çevre desenlerini kumaşa uyguladım. Bunu da Türkiye’de ilk yapan benim. Bir köşede de İnegöl’ün ayçiçeklerini göreceksiniz. Onlarla da çocukluğumuzun nostaljik ayçiçeği tarlalarını ve tarımın önemini vurgulamak istedim” dedi.

TARİHİ ÇOK ESKİLERE DAYANAN BİR SANAT

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl Kent Müzesinde çok özel bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Sergiyi hazırlayan Ayfer Çakal ve İnegöl Belediyesi ekibine teşekkür eden Başkan Taban, “Kırkyama sanatı farklı renk ve desendeki kumaş parçalarının bir araya getirilerek yeni bir tekstil ürünü, yeni bir sanat eseri oluşturulması. Hem işlevsel hem estetik bir yönü var. Tarihi çok eskilere dayanan bir sanat. En eski örneğine Mısır’da rastlanıyor. Yine Antik Çin, Hindistan, Orta Asya gibi bölgelerde benzer tekniklerin izlerine rastlanmakta. Kumaşın pahalı ve zor bulunan bir malzeme olduğu dönemlerde kullanılmayan parçaların değerlendirilmesi hem ekonomik hem de yaratıcı bir çözüm olarak önümüze gelmiş oluyor. Türk kültüründe de kırkyama sanatı yüzyıllardır yaşayagelmiş” dedi.

KIRKYAMA SANATI GÜNÜMÜZDEKİ SIFIR ATIĞIN DA KARŞILIĞI

Kırkyama sanatının günümüzde sıfır atık uygulamasına da karşılık geldiğini ifade eden Başkan Taban, “İnovatif bakışla buna geri dönüşüm sanatı da denilebilir. Sürdürülebilir kavramı içerisine de eklenebilir. İnegöl’ümüzün yetiştirdiği ve 34 yıl Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapan sanatçımız Ayfer hanımın da bu sanatı yapıyor olması bizleri onurlandırdı. Bu eserleri de müzemizde sergilemek şehrimiz adına bir fırsat oldu. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı sergiyi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

İNEGÖL ULUSLARARASI BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Sergide bulunan Singapurlu misafirlerden de söz eden Başkan Taban, “Bugün aramızda Singapur’dan özel misafirlerimiz var. Kıymetli ressamlarımız Barry Yeow ve Evangelina Ang aramızdalar. İnegöl’de bulunma sebepleri yine sanatsal anlamda özel bir çalışma hazırlığımız var. Duvar Boyama Günleri Festivali kapsamında uluslararası ressamların katılım göstereceği bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ben bu vesileyle sergimizi hazırlayan değerli sanatçımıza, açılışa katılarak destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi.