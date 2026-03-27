BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, altyapısı güçlü bir Bursa hedefiyle 17 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gemlik ilçesi Orhaniye ve Cumhuriyet(Manastır) mahalleleri sınırlarında yer alan sahil bandında zaman zaman yaşanan taşkınlar, BUSKİ ekiplerini harekete geçirdi. Toplam 1500 metre uzunluğundaki hatta 500 milimetre çapında beton borular kullanılarak kanalizasyon hattı imalatı başlatıldı.

Bölgenin altyapısını güçlendiren kanalizasyon hattının yanı sıra yağmur suyu hattının da tamamlanmasıyla birlikte özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan taşkınların da önüne geçilmiş olacak.

'KÖTÜ GÖRÜNTÜDEN VE KÖTÜ KOKULARDAN KURTULACAĞIZ'

Yapılan çalışmalardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve BUSKİ ekiplerine teşekkür eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gamze Hızal, 'Altyapılar yetersizdi. Sürekli taşmalar oluyordu. Şu anda çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar bittiğinde hem kötü görüntüden hem de kötü kokulardan kurtulacağız. Esnafımız çok şikayetçiydi ama artık bu sorun ortadan kalkıyor' dedi.