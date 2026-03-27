Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin halk sağlığını korumak adına denetimlerini sürdürüyor. Bu bağlamda, Çayırova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle, kasap denetimi gerçekleştiren ekipler, işletmenin kapısına mühür vurdu.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da halk sağlığını hiçe sayan işletmelere taviz verilmiyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çayırova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Alo 187 hattına gelen şikayet doğrultusunda, kasap işletmesinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan denetimler kapsamında, işletmede satışa hazır sunulan etlerin, dükkanın arkasında bulunan dolaplarda bulunan etlerin bozuk olduğu ve bazı ürünlerin küflenmeye yüz tuttuğunu, bununla birlikte bazı ürünlerin de son kullanma tarihlerinin de geçtiğini tespit ettiler.

ETLER İMHAYA GÖNDERİLDİ

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Çayırova İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği tutanaklar sonrasında işletmenin kapısına mühür vuruldu. Bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş et ve ürünler ise Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imhaya gönderildi. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda, 'Halkımızın sağlığı söz konusuysa, sıfır tolerans! Asla taviz yok!' denildi.