Bursa'dan Gemlik'e gidiş yönünde seyreden bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kontrolden çıkarak devrilen kamyon yolun tamamını kapatarak trafiğin durmasına neden oldu.BURSA (İGFA) - Olay sonrası uzun araç kuyruğu oluşurken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonet şoförü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken kısa süreli bir aksamanın ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.