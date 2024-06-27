Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılacak Kent Konseyi için adaylarla bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçimlerde tüm adaylara başarılar dileyerek, tarafsızlık mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kent Konseyi Başkanlığı'na aday Ahmet Aslan, Çiğdem Ateş ve Sedat Akkuş ile başkanlık makamında bir araya geldi.

Görüşmede Başkan Deviren, Gemlik Kent Konseyi'nin kentin en dinamik kurumlarından biri olacağını ve işbirliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

Seçimlerin Gemlik’teki demokrasi anlayışı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Deviren, tüm derneklerin davet edildiğini ve bu süreçte herhangi bir art niyetin olmadığını belirtti. Seçimlerde tarafsız olduğunu dile getiren Başkan Deviren, "Üç adayımıza da mesafemizin aynı olduğunu, hiç kimseyi ayırt etmeden ötekileştirmemizin olmadığını belirtmek isterim. Hiç kimse bana, Ahmet Bey için, Çiğdem Hanım için, Sedat Bey için bizi zorladın veya oy istedin diyemez. Herkese mesafem aynıdır. Her delege istediği adaya oy verme özgürlüğüne sahiptir. Kendi eşim bile buradaki adaylardan hangisine oy vereceğimi bilmiyor. Seçim günü değerlendireceğim adayları ve oyumu vereceğim" dedi.

Başkan Deviren, seçilecek başkanın bu görevden herhangi bir maddi kazanç sağlamayacağını ve tamamen gönüllü olarak görev yapacağını belirterek, adayların inisiyatiflerinden dolayı tebrik etti.

Başkan Deviren, seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesini temenni etti.