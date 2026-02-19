Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en önemli tarihi ve manevi değerlerinden biri olan Ulu Camii'ni teravih namazlarına hazır hale getirdi. Vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik, sağlıklı, huzurlu bir ortamda yapabilmeleri amacıyla yürütülen temizlik ve bakım çalışmaları, titizlikle gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cami içerisindeki halılar detaylı şekilde süpürülerek dezenfekte edildi. Yüksek teknolojiye sahip makinelerle derinlemesine temizlenen halılar, hijyen standartlarına uygun hale getirildi. Bunun yanı sıra pencere, kapı, mihrap, minber, kürsü ile ayakkabılıklar büyük bir titizlikle silindi. Şadırvan ile abdesthane bölümlerinde de kapsamlı temizlik yapılırken, cami avlusu ve çevresinde ise yıkama çalışmaları gerçekleştirilerek alan genelinde hijyen seviyesi yükseltildi.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki camilerde temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürerek, ibadethanelerin hijyen standartlarını üst seviyede tutmaya devam edecek.