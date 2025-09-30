Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tescilli lezzetlerini ve unutulmaya yüz tutmuş tatlarını tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediği 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, 3 günde yüzbinlerce lezzet tutkununu ağırlayarak lezzetli ve keyifli vakit geçirmelerini sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu köklü gastronomi ve mutfak kültürü, Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla düzenlediği 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nde yeniden vitrine çıktı. Birçok ülkeden ve şehirden getirilen malzemelerle hazırlanan, Bursa Aşçılar Derneği tarafından organize edilen ‘Dostluk Çorbası’ ateşinin yakılması ve ardından gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başlayan festival, üç gün boyunca panel ve söyleşilerden lezzet atölyelerine, yarışmalardan gastro sahnelere, film gösterimlerinden konserlere kadar birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festival, Bursalı ziyaretçilerin yanı sıra şehir dışından ve farklı ülkelerden gelen yüzbinlerce kişiyi ağırladı. 145 konuşmacının ve şefin katıldığı 100’e yakın etkinlikte, gastronomi kültürü tüm yönleriyle ele alındı.

KÜLTÜRLERARASI GASTRONOMİ KÖPRÜSÜ KURULDU

Etkinlikler; Ana Sahne, Gastro Söyleşi Alanı, Yarışma Alanı, Lezzet Atölyesi, Alternatif Sahne ve Çocuk Sahne olmak üzere birçok alanda eş zamanlı olarak organize edildi. Yarışmalara katılarak hünerlerini sergileyen katılımcılar, tadım ve lezzet atölyelerinde damak şöleni yaşadı. Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Belarus, Tataristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Moldova gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Kardeş Sofralar Bursa’da Buluşuyor’ etkinliği, festival boyunca kültürlerarası bir gastronomi köprüsü kurdu. 11’i gastronomi alanında olmak üzere 40 sivil toplum kuruluşunun de yer aldığı festival, 50 restoran ve işletmenin kendi markasını daha da fazla tanıtmasına olanak sağladı. 7 farklı üniversiteden akademisyen ve öğrencilerin de destek verdiği programlar, 6 farklı etkinlik sahnesinde gerçekleştirildi.,

BURSA’NIN GASTRONOMİ VİZYONU KONUŞULDU

1. Bursa Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin de düzenlendiği festivalde, ‘Rotam Bursa Lezzetleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’, ‘Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi’ kitabının lansmanı ve iki fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Gastro sahnede yer alan yerel, ulusal ve uluslararası şefler, Bursa’nın yerel ürünlerini kullanarak hazırladıkları Keles kuzusundan kestane şekerine, Gürsu bamyasından Gedelek turşusuna, İnegöl köftesinden tahinli pide ve cevizli tokuma kadar birçok lezzeti katılımcıların beğenisine sundu. ‘Bursa’nın Gastronomi Vizyonu’ konulu oturuma konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın gastronomi yolculuğuna dair vizyonunu ve hedeflerini paylaştı. Bursa mutfağını geleneksel tarifleri koruyarak, modern sunumlarla harmanlayıp dünyaya taşımak istediklerini belirten Başkan Bozbey, Bursa’yı dünya gastronomi rotalarının vazgeçilmez duraklarından biri yapmak istediklerini dile getirdi.

MUTFAK MİRASINA SAHİP ÇIKILDI

Bursa’nın geçmişi ile geleceği arasında bir köprü oluşturan 650 yıllık Gezek kültürünün yaşatıldığı festivalde, ‘Kadının Gücü: Mutfağın Değişen Dengeleri’ paneli ile kadın şeflerin görünürlüğü ve ilham verici deneyimleri de paylaşılırken, panel ve söyleşilerde gastronominin her disiplini konunun uzmanlarınca mercek altına alındı. Festival öncesinde İzmir, Antalya, Hatay ve Bursa’dan akademisyen ve gastronomi öğrencileri, ‘Mutfak Mirasına Sahip Çık!’ projesi ile köylerde kayıp reçetelerin peşine düştü ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri kayıt altına aldı.

Usta şefler yerel lezzetleri yorumladı

Bursa’nın cantık, tahinli pide, cevizli lokum, Gedelek turşusu, süt helvası gibi yerel lezzetleri üzerine atölyeler gerçekleştirilirken, kadın kooperatiflerinin de etkin rol aldığı birçok atölyede ustalar yerel lezzetleri baştan hazırladı. Farklı sahne ve mekânlarda düzenlenen yemek sunumları, gastro sahneler, yarışmalar, atölyeler, gastronomi temalı film gösterimleri, yönetmen-yapımcı katılımlı sohbetler ve konserlerle ziyaretçiler dopdolu ve eğlenceli bir organizasyon yaşadı. Festival süresince katılımcıların İstanbul-Bursa arası transferleri, İDO ve BUDO tarafından karşılanırken; ziyaretçilere İDO tarafından yüzde 15, BUDO tarafından ise yüzde 16 indirim uygulandı.

“Seneye daha fazla yabancı turisti ağırlamak istiyoruz”

Festivalin düzenlemesinde emeği geçenlere ve katılan herkese teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şeflerden tam not alan festivalin ülke sınırlarını aşarak dünyada yer edinen bir düzeye geldiğini belirtti. 3 gün boyunca birbirinden önemli etkinliklerin düzenlendiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Merinos Parkı’nda ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla düzenlenen 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’ni 3 günde yüzbinlerce kişi ziyaret etti. Festivale gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Önümüzdeki sene daha iyisini yapmak için çalışmalara başlıyoruz. Bursa’nın, gastronomi turizminden hak ettiği payı alabilmesi izin yurt içinde ve yurt dışında gerekli tanıtımları yapacağız. Seneye daha fazla yabancı turisti Bursa’da ağırlamak istiyoruz. 8 bin 500 yıllık tarihi ile birçok kültürel ve turistik değere, köklü gastronomi ve mutfak kültürüne sahip olan Bursa, dünya gastronomi rotasına girecektir” dedi.