'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, ikinci gününde müzik dolu etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla beşincisi düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, 'Alternatif Sahne' etkinlikleriyle alanı dolduran ziyaretçilerin hem damak hem de kulak zevkine hitap etti. Farklı müzik türlerinin sahnelendiği festivalde, vatandaşlar sevilen eserlere eşlik etti.





Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, ikinci gününde de renkli programlarıyla devam ediyor. Merinos Parkı'nda kurulan festival alanındaki Alternatif Sahne etkinlikleri, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Master Ritim Grubu'nun performansıyla başladı. 'Adana'ya Gidek mi', 'Erik Dalı', 'Coştum Yine Dalgalanıyorum Ben', 'İlvanlım' ve 'Ramo' gibi sevilen eserleri seslendiren gruba, alanda bulunan vatandaşlar da eşlik etti. Daha sonra 'Türk Müziğinden Unutulmaz Nağmeler' programıyla sahne alan Grup NilKonDer, 15 solistiyle dinleyenlere müzik ziyafeti çektirdi. Türk müziğinin beğenilen eserlerinin seslendirildiği programda, farklı seslerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan performans vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.





Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Halk Müziği sanatçılarından oluşan ekip Türk dünyasından ezgiler sunarken, Orkestra Şube Müdürlüğü'nün Türk Dünyası Müzik Dinletisi'nde solist Muhammet Muhittin tarafından 'Size Selam Getirmişem', 'Çırpınırdı Karadeniz', 'Nazende Sevgilim', 'Bayram Gelib Elime Elimize' ve 'Anayurt Marşı' eserleri seslendirildi. Programın finalinde, Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından sertifikalandırılan sokak sanatçılarından oluşan gruplar da klasik Türk müziği ve pop müziğinden eserlerle programa renk kattı.