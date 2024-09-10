Bursa'daki garaj mahallelerinde, yeterli pazar alanlarının olmaması, bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında zorluklar yaşamasına sebep oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın garaj mahalleleri, artan nüfusa rağmen yetersiz kalan pazar alanları nedeniyle bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Bursa’nın garaj mahalleleri, artan nüfus ve yerleşim yoğunluğu nedeniyle pazar alanı sıkıntısıyla karşı karşıya.

Mahalle sakinleri, mevcut pazar alanlarının yetersiz kalmasından şikayetçi olurken, özellikle hafta içi alışveriş yapmak isteyenler zor anlar yaşıyor. Pazar yerlerinin hem fiziksel olarak yetersiz olması hem de mevcut alanların düzensizliği, bölge halkının temel gıda maddelerine ulaşmasını zorlaştırıyor.