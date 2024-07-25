İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, unutulmaz aranjmanlar ve Türkçe 90’lar konseptiyle 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Türkçe 90’lar şarkılarıyla nostalji rüzgarları estirdi.

7 Temmuz’dan bu yana çeşitli müzik, gösteri ve etkinliklere ev sahipliği yapan festival, kenti kültür ve sanatın merkezi haline getirmeye devam ediyor. Sayısız ünlü sanatçıyı ve müzik grubunu Bursalı sanatseverlerle buluşturan festivalde son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Merinos Parkı’nda Bursalılarla buluştu. Orkestra, 90’ların sevilen Türkçe pop şarkılarını unutulmaz aranjmanlarıyla yeniden yorumladı.

Seyircileri geçmişe götüren özel gece, orkestra üyelerinin başarılı performanslarıyla daha da renkli hale geldi. 90’ların popüler şarkılarıyla dolu repertuvar, izleyicilerden büyük beğeni topladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Türk müziğinin en güzel dönemlerinden birini hatırlatarak festivale damgasını vurdu.

Gecede, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Feza Soysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’na gösterdikleri muhteşem performans için teşekkür etti.