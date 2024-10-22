Bursa Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada ‘Sazan Sarmalı’ adı verilen dolandırıcılık yönteminin aşamalarını anlatıp, nasıl korunacağınızı da madde madde anlattı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da ‘Sazan Sarmalı’ adı verilen oto dolandırıcılığı olaylarının artması nedeniyle yapılan açıklamada, bu tuzağa düşmemeniz için yapmanız gerekenler de anlatıldı.

‘Dolandırıcıların en sevdiği kurban, dikkatsiz kişilerdir.’ diye başlayan açıklamada emniyet yetkilileri, “Balık olma Sazan Sarmalı’nda kaybolma... Araba alıp satarken üçüncü kişilere para atma.” uyarılarına yer verildi.

SAZAN SARMALI NEDİR? İŞTE 4 AŞAMALI TUZAK

1.aşama: Vatandaş aracını satmak üzere normal piyasa değeri üzerinden araç satış siteleri veya facebook gibi sosyal medya sayfalarından satış ilanı verir. Dolandırıcı, başka vatandaşlar üzerinden almış olduğu GSM hattı ile araç sahibini arar, kendisinin başka bir ilde görevli kamu görevlisi olarak tanıtıp aracına alıcı olduğunu söyleyerek normal bir şekilde pazarlığını yapar ve aracı satın alacağını söyler, araç bilgilerini alarak ilanı kaldırmasını ister. Araç sahibine kaparosunu hesapçı olarak temin ettiği şüphelilerin hesabından gönderir, kendisinin il dışında olduğunu söyleyerek aracı almak üzere bir yakınının geleceğini söyleyip gelen şahıslara araç bedelinden bahsetmemesini ister.

2. aşama: Araç ve sahibine ait bilgileri temin eden şüpheli aynı aracı yine internet üzerinden piyasa değerinin altında bir fiyatla satış ilanı verir. Bu ilana istinaden alıcı olarak arayan şahıs ile aracın sahibiyim diyerek pazarlık yapar, anlaşma olması halinde,

3. aşama: Olayı organize eden şüpheli, aracın gerçek sahibi ile aracı satın almak isteyen şahsı aracın bulunduğu ilde bir araya getirir, alıcı şahıs aracı inceler ve noter aşamasında şüpheli aracı alacak olan şahsa araç bedelini kendi vereceği hesaba atmasını, araç sahibine de araç bedelini kendisinin ödeyeceğini söyleyerek güven telkin eder. Bu nedenle de araç sahibi ile alıcı birbirinden şüphelenmez.

4. aşama: Araç devri için notere gidildiğinde alıcı, araç bedelini şüpheli tarafından verilen hesaba göndermesi sonrası şüpheli ile irtibat kesilmesiyle araç sahibi ve alıcı olan şahıslar dolandırıldığını anlar.

Genellikle araç satış ilan siteleri gibi internet platformları üzerinden kurban ile iletişime geçilerek gerçekleştirilen bu dolandırıcılık türünün mağduru olmak istemiyorsanız aşağıda belirtilen uyarılara dikkat edin ve ön ödemeden daima kaçının.

DOLANDIRILMAMAK İÇİN

İşte paranızı dolandırıcılara kaptırmamanız için yapmanız gerekenler

- Araç alım satım işlemlerinde alacağınız aracın araç ücretini, 3. şahısların hesabına göndermeyiniz. Ruhsat sahibinin hesabına gönderiniz.

- Araç alım satım işlemlerinizde araç fiyatını ruhsat sahibi ile yüz yüze görüşünüz.

- Araç alım satım işlemlerinde hiçbir şekilde telefonda sizi yönlendiren 3. şahıslara itibar etmeyiniz. Araç ve araç sahibi ile ilgili söylenenleri noterde yüz yüze geldiğiniz araç sahibine iletiniz.

- Araç alım satımlarında satış öncesi telefon ile görüşme yaptığınız kişi ya da kişiler size çeşitli bahaneler sunuyorsa (işim çıktı, aracı akrabam, arkadaşım gelip alacak ya da satacak v.s.) şüphelenin!

- Piyasa fiyatının oldukça altında olan aracı size satmak isteyenlere karşı daha dikkatli olunuz