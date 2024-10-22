Galatasaray Spor Kulübü, özel gereksinimli çocukların hayatlarına dokunmak amacıyla Sessizsiniz Spor Kulübü ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın girişimleriyle düzenlenen ziyaret etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı. Galatasaray’ın yıldız futbolcuları Lucas Torreira, Victor Osimhen, Fernando Muslera, Mauro Icardi ve yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, çocukları sevgiyle karşıladı.

Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, bu anlamlı günde çocuklara özel hediyeler vererek onları sevindirdi. Futbolcular tarafından imzalanan formalar da çocuklara hediye edildi. Futbolcuların sıcak ilgisi ve samimi tavırları, çocukların kendilerini çok özel hissetmelerini sağladı.

Sessizsiniz Spor Kulübü Başkanı İlknur Acar’ın da bulunduğu anlamlı buluşmada, çocuklar yalnızca keyifli anlar yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda onların sporla büyüyen dünyalarına büyük bir dokunuş yaptı.

Edirne ASKF ve Sessizsiniz Spor Kulübü işbirliğinde koordine edilen bu etkinliğin gerçekleşmesinde Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’a araç desteğine, katkılarına, Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği’ne ayrıca teşekkür edildi.