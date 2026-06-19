Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen FERDÂ Öğrenme Modeli Tanıtım Fuarı, 500'den fazla öğrenciyi bir araya getirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olarak geliştirilen model kapsamında öğrenciler, yapay zekâdan 3D tasarıma, eğitsel oyunlardan bilimsel projelere kadar birçok çalışmayı sergiledi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi, FERDÂ Öğrenme Modeli'nin ilk interaktif tanıtım fuarına ev sahipliği yaptı.

'Köklerinden Güç Alarak Geleceğin Hikâyesini Yazan Nesiller' vizyonuyla geliştirilen ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olarak uygulanan model, gün boyunca 500'ü aşkın öğrenciyi ağırladı. Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu tarafından hayata geçirilen fuara, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

PEDAGOJİ, TEKNOLOJİ VE OYUNLAŞTIRMA TEMELLİ MODEL

Öğrenciyi merkeze alan FERDÂ Öğrenme Modeli, 'Ne yaparsan yap, en iyisini yap' anlayışıyla pedagoji, teknoloji ve oyunlaştırma olmak üzere üç temel unsur üzerine kuruldu.

Model kapsamında öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerinin desteklenmesi, teknolojiyi üretim ve tasarım aracı olarak kullanmaları ve oyun temelli öğrenme süreçlerine aktif katılım göstermeleri amaçlanırken, etkinlikte, yıl boyunca model kapsamında çalışmalar yürüten 18 öğrenciye protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya takdim edildi. Katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan 18 farklı öğrenme istasyonunu ziyaret ederek projeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

YAPAY ZEKÂ VE 3D TASARIMLAR İLGİ GÖRDÜ

Fuarda öğrenciler, bilim, sanat, tarih ve teknoloji alanlarında iz bırakan önemli isimleri canlandırarak hazırladıkları projeleri ziyaretçilere sundu.

Kendi araştırmaları doğrultusunda geliştirdikleri sunumlarla bilgi paylaşan öğrenciler, iletişim ve sunum becerilerini de sergiledi.

Öğrencilerin yapay zekâ araçlarıyla hazırladığı sanatsal çalışmalar ile 3D modelleme teknolojileri kullanılarak üretilen anahtarlıklar, kitap ayraçları ve çeşitli tasarımlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ayrıca öğrenciler tarafından geliştirilen 18 farklı eğitsel oyun da katılımcılar tarafından deneyimlendi.