Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresince öğrencilerin ve ailelerinin yanında olacak.

MANİSA (İGFA) - YKS'ye girecek öğrencilerin sınav merkezlerine rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları, MANULAŞ bünyesindeki otobüsler ile kooperatiflere ait şehir içi toplu taşıma araçları (ilçeler arası ulaşım hariç), 20-21 Haziran tarihlerinde öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, sınav sabahı öğrenci ve velilerin yanında olmak amacıyla 5 ayrı noktada ikram stantları kuracak. Şehzadeler ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Manisa Lisesi'nde, Yunusemre ilçesinde ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü girişi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bozköy Kampüsü girişi ve Fatih Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve velilere su ile limonata ikramı yapılacak.