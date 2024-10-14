Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare’in yazdığı ve Özdemir Nutku’nun dilimize çevirdiği, Ali Barışık’ın uyarlayıp yönettiği Richard “Güller Savaşı" ile 15 Ekim Salı saat 20.00’de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde prömiyer yapmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Kral VI. Henry’nin tahttan indirilmesiyle başlayan hikâye, Richard’ın kardeşi Clarence’ın öldürülmesi, Kral Edward’ın vefatı ve Richard’ın taht için her türlü engeli ortadan kaldırma çabasıyla devam ediyor. Ancak Richard’ın unuttuğu bir engel daha vardır: Kendisi… Kendi yetersizlikleri, güvensizlikleri ve durduramadığı öldürme isteği, onu içsel bir savaşa sürüklerken, bu savaş onun kendi sonunu hazırlayacaktır.

Çağrı Dulun, Erdem Erdoğan, Kerim Çağrı Zora, Cansu Yılmaz ve Kübra Tüzgün’ün rol aldığı, dekor tasarımını Gözde Yavuz’un, kostüm tasarımını Duygu Ergüven’in, ışık tasarımını Çağlar Aytaç’ın, müzik direktörlüğünü Erşah Gülerbaşlı’nın, koreografisini Tuğçe Tuna’nın yaptığı bu etkileyici yapım, izleyicilere derin psikolojik tahliller ve güçlü bir anlatım sunuyor.

Shakespeare’in evrensel temaları, günümüz dinamikleriyle harmanlanarak sahneye taşınırken, tiyatroseverler Richard’ın karanlık yolculuğuna tanıklık edecek.