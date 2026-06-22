Bursa Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 64. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri'nde finalde rakibi Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup eden Erkan Taş başpehlivanlık unvanını kazandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri büyük bir heyecanla tamamlandı.

Bursa'nın en köklü ve geleneksel spor organizasyonlarından biri olan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, 64'üncü yılında da Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreş severleri ve sporcuları Çalı Güreş Alanı'nda bir araya getirdi. 14 farklı kategoride yaklaşık 500 pehlivanın dereceye girmek için ter döktüğü müsabakalar gün boyu ilgiyle takip edildi.

Güreşleri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, DSP Bursa İl Başkanı Mehmet Seskır, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi, kamu kurumu yöneticisi, çevre bölgelerin güreş ağaları ve binlerce sporsever yerinde izledi.

Çalı Meydanı'ndan kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik programı kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve beraberindeki protokol heyeti, er meydanlarının efsanevi cazgırı Koca Mestan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Heyet, ziyaretin ardından alkışlar eşliğinde güreşlerin yapılacağı alana giriş yaptı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: GELENEĞİ SÜRDÜRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Alandakilere seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in bir spor kenti kimliği taşıdığına dikkat çekti. Ata sporu güreşin Çalı'da yaşatılmasının ve nesilden nesle aktarılmasının önemine değinen Başkan Şadi Özdemir, 'Kökleri yüzyıllar öncesine dayanan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri'nin 64'üncüsünü düzenlemenin ve bu büyük geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

YENİ AĞA MUSTAFA CEBECİ OLDU

Her yıl büyük bir merakla beklenen önümüzdeki yılın güreş ağalığı ihalesi de açık artırma usulüyle gerçekleştirildi. Sekiz yıldır Çalı Güreşleri'nin ağalığını üstlenen ve bu süreçte büyük özveriyle çalıştığını belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Hakan Söğünmez ile Mustafa Cebeci arasında geçen ihaleyi, 6 milyon 516 bin TL teklif veren Mustafa Cebeci kazandı.

İhalenin ardından açıklamalarda bulunan yeni güreş ağası Mustafa Cebeci, 'Ata sporumuz yağlı güreşin bu köklü geleneğine ve Çalı er meydanına ağalık yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hakan Söğünmez ağamızdan devraldığımız bu bayrağı daha yukarıya taşımak ve bu kültürü geleceğe aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Nilüfer Belediyemize ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim' şeklinde konuştu.

BAŞPEHLİVANLIKTA NEFES KESEN MÜCADELE

Sabahın erken saatlerinde minik, tozkoparan, deste ve başaltı gibi kategorilerle başlayan müsabakalar, öğleden sonra başpehlivanlık güreşleriyle zirveye ulaştı. Final müsabakasında Ertuğrul Dağdeviren ile Erkan Taş altın kemer için er meydanına çıktı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından rakibini mağlup etmeyi başaran Erkan Taş, 64. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Turnuvada Ertuğrul Dağdeviren ikincilik madalyasını alırken, Hasan Güzeller ve Feyzullah Aktürk ise üçüncülük kürsüsünü paylaştı.

Organizasyonun sonunda dereceye giren başpehlivanlara madalya, kupa ve ödülleri Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Gün boyunca farklı kategorilerde başarı elde eden diğer tüm sporcular da ödüllerini alarak organizasyonu tamamladı.