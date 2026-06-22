İstanbul Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde, '21 Haziran Dünya Yoga'günü kapsamında, 100'ü aşkın Maltepeli matlarını alarak Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yoga etkinliğinde nefes ve yoga egzersizleriyle streslerini attı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, bu kez de '21 Haziran Dünya Yoga Günü' kapsamında özel bir organizasyona imza attı. Maltepe'nin eşsiz manzarasına sahip, doğayla iç içe konumuyla bilinen Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik, sağlıklı yaşama gönül veren ilçe sakinlerini bir araya getirdi.

Sabahın erken saatlerinde ellerinde matlarıyla tesisleri dolduran 100'ü aşkın kadın, erkek ve çocuk, açık havada gerçekleştirilen yoga ve doğru nefes teknikleriyle hem huzur buldu hem de güne zinde başladı.

ÖNCE NEFES EGZERSİZLERİ, SONRA YOGA

Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlik, uzman eğitmenlerin eşliğinde profesyonel bir programla yürütüldü. Buluşmanın ilk bölümü Yoga ve Nefes Eğitmeni Arzu Ölmez'in yönetiminde gerçekleştirilen nefes egzersizleri seansı ile başladı.

Katılımcılara doğru nefes almanın organizma üzerindeki olumlu etkilerini, akciğer kapasitesini artırma yöntemlerini ve zihni sakinleştirmenin püf noktalarını anlatan Ölmez, ardından tüm grubu toplu bir nefes meditasyonuna davet etti.

Seyirtepe'nin temiz havasında, doğanın canlandırıcı atmosferiyle birleşen nefes çalışmaları, katılımcılara eşsiz bir içsel yolculuk deneyimi sundu.

Nefes seansının tamamlanmasının ardından, alanında saygın kurumlardan biri olan Yogarama Akademi hocaları sahne aldı. Akademi eğitmenleri eşliğinde başlayan yoga seansında, başlangıç ve orta seviye asanalar (yoga duruşları) aslına uygun ritüellerle uygulandı.

Katılımcılar, eğitmenlerin yönlendirmeleri doğrultusunda esneklik, denge ve güç odaklı hareketleri Seyirtepe'nin çim alanları üzerinde büyük bir uyum içinde gerçekleştirdi.

Etkinlik boyunca kadınların gösterdiği yüksek enerji ve konsantrasyon, alanda adeta bir huzur çemberi oluşturdu. Bedensel sınırlarını keşfeden ve esneyen Maltepeli kadınlar, derin gevşeme evresiyle etkinliği noktaladı.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Seyirtepe'deki bu özel buluşmaya yoğun ilgi gösteren Maltepeliler, etkinlik sonunda memnuniyetlerini dile getirerek Maltepe Belediyesi'ne ve Başkan Mimar Esin Köymen'e teşekkürlerini sundular.

İlçede bu tarz nitelikli ve uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programların tamamen ücretsiz olarak sunulmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirten katılımcılar, benzer etkinliklerin yaz dönemi boyunca periyodik olarak devam etmesini talep ettiler. (22.06.2026)