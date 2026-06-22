Edirne Süper Amatör Lig'e veda ederek yeni sezonda 1. Amatör Lig'de mücadele edecek Keşan İdmanyurdu'nda kongre öncesi birlik ve beraberlik toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Taner Karatepe, güçlü bir yönetimle kulübü yeniden hak ettiği noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2026-2027 sezonunda Edirne 1. Amatör Lig'de mücadele edecek olan Keşan İdmanyurdu Kulübü, yaklaşan olağan kongre öncesinde yeni yönetim kadrosunda yer alması planlanan isimlerle bir araya geldi. Toplantıda hem kulübün mevcut durumu değerlendirildi hem de yeni sezonun hedefleri masaya yatırıldı.

Kulüp Başkanı Taner Karatepe'nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Keşan İdmanyurdu'nun yeniden üst liglere yükselmesi için izlenecek yol haritası ele alındı. Kulübün geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunulan buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Taner Karatepe, güçlü bir yönetim anlayışıyla yola çıkacaklarını belirterek, 'Yapılacak kongrede yönetimimize girecek olan çok değerli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hem durum değerlendirmesinde bulunduk hem de kulübümüzü yeniden layık olduğu yere taşımak adına hedeflerimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Keşan İdmanyurdu'nu başarıya ulaştırmak için güçlü bir yönetimle yola çıkıyoruz' dedi.

Yeni sezon planlamasının görüşüldüğü toplantıya Ahmet Kılavuz, Aytaç Altın, Cem Aksu, Adviye Arap, Özden Öztekin, Bülent Altın, Selim Duman, Ozan Özkan, Berkay Şengün, Murat Yıldız, Soner Gezer, Erol Çayır, Engin Akçay ve Engin Kart katıldı. Geniş katılımla gerçekleşen toplantı, camiada yeni sezon öncesi umutları artırırken, gözler şimdi kulübün önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği olağan kongreye çevrildi.