Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 16 yaşındaki Avrupa Şampiyonu Milli sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, yeni başarılara yelken açmaya hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Toplam 26 farklı branşta '100'den fazlası milli sporcu olmak üzere' yaklaşık 2 bin lisanslı sporcusu bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, her yaş kategorisinde birçok başarı hikayesi barındırıyor.

Yaklaşık 2 sene önce Bursa Büyükşehir Belediyespor'la tanışan 16 yaşındaki Muhammed Emir Kurtulan, eskrim (epe), 200 metre serbest stil yüzme, binicilik ile atıcılık ve 3 bin metre koşunun birleşimi olan Laser Run'dan oluşan ve aynı gün içinde yapılan beş branşlı modern pentatlonda kısa sürede elde ettiği başarılarla Bursa'nın göğsünü kabarttı. Geçtiğimiz Haziran ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını da elde etti. Ardından Milli Takım'la takım halinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya da elde eden Kurtulan, organizasyonun son gününü de 2 gümüş madalya kazanarak kapatıp şampiyonayı 4 madalyayla tamamlamıştı.

4 ALTIN MADALYA BAŞARISI

Kasım ayında Antalya'da düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda da 4 madalya birden kazanan Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, kente büyük gurur yaşatmıştı. Şampiyonada ilk olarak triathle bireyselde Avrupa şampiyonluğu kazanan sporcu, organizasyondaki triathle erkek bayrakta, biathle mix bayrakta ve biathle erkek bayrakta da zirvede yer alarak şampiyonayı 4 altın madalya ile tamamladı. 2019 Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda 'Bireysel Avrupa Şampiyonluğu', 2019 Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda 'Bireysel Dünya üçüncülüğü', 2024 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda 'Erkek Bayrak Dünya ikinciliği' de bulunan Muhammed Emir Kurtulan, daha büyük başarılar için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Kulübün önemli branşlarından biri olan modern pentatlonun, güç, hız, denge ve stratejiyi bir araya getiren bir spor dalı olduğunu anlatan Milli Sporcu Muhammed Emir Kurtulan, deneyimli antrenörler eşliğinde düzenli olarak çalıştığını dile getirdi. Spor yapmanın eğitim hayatına da büyük katkı sağladığını anlatan Kurtulan, 'Modern pentatlon; 'bir spor 5 branş' diye bilinir. Ne kadar zor gibi görünse de spor yaparken büyük keyif alıyorum. Önümüzdeki yıllarda da Avrupa oyunlarına ve olimpiyatlarına katılmak için çok sıkı çalışıyorum. Uluslararası arenada yeni başarılara imza atmak istiyorum. Genç yaşta Belediyespor Kulübüyle tanıştım. Tüm gençlere de spor yapmalarını öneriyorum. Desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyespor'a teşekkür ediyorum' dedi.