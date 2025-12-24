Bunlar da ilginizi çekebilir

Sporcularını kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, '21 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Eşref Aydın Bölgesel Kros Liginde takım halinde şampiyon olan Atletizm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

21 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Eşref Aydın Bölgesel Kros Liginde ter döken temsilcilerimiz, heyecan dolu yarışlarda, U12 Mix Karışık kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Betül Sena Tercan, Esila Duru Şenol, Ahmet Enes Kasab ve Mustafa Kaan Alşeker'den oluşan takımımız bu başarılarıyla birlikte podyuma çıkmayı başardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi'nde ter döktü. Heyecanlı anlara sahne olan yarışlarda temsilcilerimiz U12 Mix Karışık kategorisinde takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

