Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular İstanbul Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 3 madalya kazandıBURSA (İGFA) - İstanbul'da düzenlenen İstanbul Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 3 madalya kazandı.

9-13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Ata Sporları Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyon, 11, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde düzenlendi.

Turnuvada Milli Takım sporcuları 16 altın, 19 gümüş ve 40 bronz olmak üzere 75 madalya kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü badmintoncuları da organizasyonda Milli Takım’a 3 madalya kazandırdı.

Geniş katışıma sahne olan turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Buse Ceylan da Milli Takım Sorumlu Antrenörü olarak görev yaparken, kulübün sporcularından Sevinç Seyfullah 13 yaş çift kızlarda şampiyon, karışık çiftlerde ise ikinci olarak 2 madalya kazandı.

Organizasyonda yer alan bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Zeynep Demir de 15 yaş çift kızlarda üçüncülük kürsüsüne arak bronz madalyanın sahibi oldu.