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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçeyi kapsayan aşure ikramları, 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek. Program kapsamında Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.

Muharrem ayının bereketine ortak olan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin birlik ve beraberliği destekleyen programından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi ikliminde dayanışma ruhunu pekiştirmek adına sürdürdüğü aşure geleneğini Yıldırım'da da yaşattı.

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