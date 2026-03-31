Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan üstyapıya kentin 17 ilçesinde hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - BUSKİ Genel Müdürlüğü eliyle içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin inşa çalışmalarından yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yapımına kadar tüm saha çalışmaları kentin 52 noktasında hızla sürdürülüyor.

Bunun yanı sıra Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince kentin 17 ilçesinde 70'i aşkın noktada yol bakım ve onarımı, asfaltlama, kazı dolgu ve bordür taşı yapımı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Tarım Peyzaj A.Ş ekiplerince kent genelindeki yeşil alanlarda peyzaj düzenlemeleri ve estetik kent mesaisi sürdürülürken Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca kentin fiziksel altyapısını geliştirecek bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.