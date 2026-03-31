Bursa ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Yapılan anlaşmayla İstanbul'un havalimanlarına bagajlı yolcu taşımacılığı hizmeti veren Havaist, Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı hattının yeni işletmecisi oldu.

Havaist'in güçlü operasyonel altyapısı ve ENUYGUN.com'un kullanıcı dostu biletleme sistemi sayesinde yolculara erişilebilir ve daha konforlu bir seyahat deneyimi sunulması hedefleniyor.

Bursa ile birlikte çok yakında Balıkesir ve Bandırma-Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde yapılacak

Havaist seferlerine ait Havaist otobüs bileti de aynı şekilde aynı platform üzerinden satışa sunulacak.