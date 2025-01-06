Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçedeki 1060 mahalle muhtarına yeni yıl için özel olarak hazırlanmış çantalar hediye edildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçları doğrultusunda her zaman destek olduğu muhtarları, yeni yılda da unutmadı. İçerisinde Köy Kanunu Işığında Köy-Mahalle Yönetimi ve Muhtarlık Kurumu kitabı, tükenmez kalem, 2025 masa takvimi, orta boy kestane şekeri ve isme özel ajandanın yer aldığı çantalar, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından muhtarlara tek tek ulaştırıldı.

Demokrasinin en köklü ve önemli temsilcileri olan muhtarların önemli görevler üstlendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, muhtarlara destek olup onların sorunlarına çare olmaya, daha fazla hizmet etmelerini sağlamak için yardımcılara devam edeceklerini söyledi.