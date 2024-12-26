Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki sağlıklı yaşamın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla ilköğretim öğrencilerine ‘vektörle mücadele eğitimi’ verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine, vektörle mücadele eğitimi verildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi Eğitim Salonu’nda düzenlenen programda, çocuklara vektörle mücadele yöntemlerinin doğaya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgiler verildi. Çocuklar, sağlıklı yaşamın korunması ve ekosistemin bozulmaması hususlarında aydınlatıldı.

Programın sonunda konuşan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal, vektörel mücadelenin kimyasal, kültürel, fiziksel ve biyolojik unsurlarla yapıldığını söyledi. Bu eğitimlerin kültürel mücadele için önemli olduğunu belirten Kartal, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak doğaya zarar vermemek amacıyla kimyasal uygulamaları azaltmayı hedefliyoruz. Bu yüzden öğrencilere verilen eğitimleri önemsiyoruz. Çocukları bilinçlendirip onlara vektörle mücadele yöntemleri öğretiyoruz. Sivrisinek ve karasinek üreme kaynaklarını elimine etmelerini, bu yolla da doğamızı ve geleceğimizi korumalarını anlatıyoruz” dedi.