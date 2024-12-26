Millî Eğitim Bakanlığı ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, gençlerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, bakanlık bürokratları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon yarışması"nın bu yıl 7'ncisinin düzenlendiğine işaret eden Ökten, öğrencilerin yarışmada ortaya koydukları eserlerle sadece yazı yeteneklerini değil; düşünme, araştırma ve kültürler arası diyaloğu anlama becerilerini de geliştirdiğini söyledi. Ökten, öğrencilerin iki ülke arasındaki dostluğun gelecekteki temsilcileri olduğunu belirterek, "Kaleme aldığınız her bir kelime, bu köklü dostluk bağlarının daha da güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tür çalışmalar, sizlerin küresel bir dünyada daha bilinçli bireyler olarak yetişmenize önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Türkiye ve Pakistan'ın eşsiz kültürel ve tarihsel özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Ökten, "Türkiye; Batı ile Doğu'nun, geçmiş ile geleceğin, farklı inançların ve geleneklerin buluştuğu önemli ve stratejik bir konumdadır. Pakistan ise tarihî ve kültürel zenginlikleriyle derin bir manevi mirasa sahip önemli bir ülkedir. Pakistan, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren samimi dostluğu ile her zaman gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Bu iki ülke kardeşlik ve dayanışma temelleri üzerine kurulmuş, yıllar süren dostluk ve iş birliğiyle birbirine yakın bağlar oluşturmuşlardır. Umarım bizler de Cinnah ve Atatürk gibi dünyaya ilham veren değerler üretebiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından Ökten ve Cüneyd, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.