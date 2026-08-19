Ankara Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) bünyesinde, şehit yakınlarına yönelik ebru sanatı workshopu gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru sanatının inceliklerinin uygulamalı olarak deneyimlendiği etkinlikte, katılımcılar eğitmenler eşliğinde farklı ebru teknikleri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Sanatın huzur veren yönü ile şehit ailelerinin ruhsal dinginlik kazanmaları amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar yaptıkları uygulamalarla kendilerini sanat yoluyla ifade etti.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BULUŞTULAR

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanılan workshopta katılımcılar, ebru sanatının zihni ve ruhu dinlendiren etkisini deneyimlerken keyifli zaman geçirdi. Etkinlikte katılımcılar, eğitmenler eşliğinde ebru sanatı çalışmaları yaparak suyun üzerindeki renklerle duygularını ifade etme fırsatı buldu.

Şehit ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte, şehitlere duyulan minnet ve vefa duygusu da bir kez daha ifade edildi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da şehit yakınlarına selamlarını göndererek şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurguladı.