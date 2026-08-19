Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım güzergâhlarında güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Köseköy battı-çıktı alt geçidinde kapsamlı aydınlatma bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çift yönlü yürütülen çalışmada 190 aydınlatma elemanının yanı sıra tünelin kablo ve elektrik panolarının bakım ve kontrolleri de tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Bir yandan güvenli yollar inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan kent genelindeki ulaşım güzergâhlarında yıpranan ve bakım ihtiyacı bulunan ekipmanları düzenli olarak kontrol ediyor.

Bu kapsamda Köseköy battı-çıktı alt geçidinde kapsamlı aydınlatma bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir, 190 aydınlatma elemanının yanı sıra tünelin kablo ve elektrik panolarının da bakımını yaptı. Çalışmalarla sürüş güvenliği ve ulaşım konforunun artırılması hedeflendi.

TOZ VE KİRDEN ARINDIRILDI

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseköy battı-çıktı alt geçidinin her iki yönünde çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 56 etanj armatür ile 134 projektörün bakım ve yenilemesi yapıldı. Kullanım sürecinde aydınlatma elemanları kir ve tozdan arındırılırken çalışma durumları da kontrol edildi.

KABLO VE PANOLAR KONTROL EDİLDİ

Bakım çalışmaları aydınlatma elemanlarıyla sınırlı kalmadı. Alt geçidin aydınlatma altyapısını oluşturan kablolar ile elektrik panolarının bakım ve kontrolleri de ekipler tarafından gerçekleştirildi. Böylece aydınlatma sistemlerinin düzenli, güvenli ve verimli şekilde çalışmasının devamlılığı sağlandı.

DAHA AYDINLIK VE KONFORLU ULAŞIM

Alt geçitlerde görüş mesafesinin korunması ve sürüş güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan aydınlatma sistemleri, sürücülerin güzergâhı daha rahat takip etmesine katkı sağlıyor. Köseköy battı-çıktı alt geçidinde gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmasıyla sürücüler için daha aydınlık, güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturuldu.

ALT GEÇİTLERDE BAKIMLAR SÜRÜYOR

Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki battı-çıktı alt geçitlerinde bulunan aydınlatma sistemlerinin bakım ve kontrollerini program dâhilinde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, ulaşım güzergâhlarındaki aydınlatma altyapısının kesintisiz ve verimli şekilde çalışması amacıyla bakım, yenileme ve teknik kontrollerine devam ediyor.