Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından Şehit Numan Dede Caddesi'nde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ulaşım planlarını kâğıt üzerinde bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, attığı her adımla vatandaşın konfor alanını genişletiyor. Bu yatırımlardan biri de Gebze'de devam ediyor. Şehit Numan Dede Caddesi'nde sürdürülen altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla artan nüfus ve araç yoğunluğunun ulaşım üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Güzergâhta gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla yolun taşıma kapasitesi, trafik güvenliği ve ulaşım sürekliliği güçlendirilerek, kent içi ulaşımın daha planlı, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

PROJEDE 550 METRELİK BÖLÜM TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Şehit Numan Dede Caddesi'ndeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplam 800 metre uzunluğundaki caddede çalışmalar etaplar halinde ilerlerken, temmuz ayında başlayan projede 550 metrelik bölümün altyapı imalatı tamamlandı. Kalan kısımlarda trimer kazı çalışmaları sürerken, eski yağmur suyu hattı betonla doldurularak altyapı güçlendiriliyor. Projede fiziksel ilerleme yüzde 20 seviyesine ulaştı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddenin yol standardının yükseltilmesi, özellikle yoğun saatlerde trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor. Yenilenen güzergâh, sürücülere daha düzenli ve konforlu ulaşım imkânı sunarken, trafik yükünü de azaltarak ilçenin ulaşımına nefes aldıracak.

GEBZE'NİN KALBİNE UZANAN ÖNEMLİ GÜZERGÂH

Osman Yılmaz Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kuzey ucundan başlayarak Gebze Kent Meydanı'na uzanan Şehit Numan Dede Caddesi; çarşıya, kent meydanına ve tarihi Çoban Mustafa Paşa Camii'ne ulaşımda önemli bir güzergâh olarak öne çıkıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gebze'nin merkezine ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.