Uzun kolları sayesinde ağaçtan ağaca hızla hareket eden, kuyruksuz maymun türü gibonlar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri oldu. Dört gibon; dallardan dallara sallanarak, adeta uçarcasına hareketleriyle ziyaretçilere renkli görüntüler sunuyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'de yalnızca İzmir'de bulunan beyaz elli gibonlar ile gibon ailesinin en büyük türü olan siamanglar, özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, dört yeni konuğunu ağırlıyor. 19 yaşındaki erkek Bruno ile 29 yaşındaki dişi Justine beyaz elli gibon, 24 yaşındaki Savannah ve 8 yaşındaki kızı Mula ise gibon ailesinin en büyük türü olan siamang. Uzun kollarıyla dallardan dallara sallanan gibonlar adeta uçarcasına hareket ediyor. Özellikle çocukların ilgisini çeken bu hareketli canlılar, günün büyük bölümünü ağaçların üzerinde geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, gibonların çok sevimli ve hareketli olduğunu belirterek, 'Ağaçların dallarında elleri üzerinde yürüyorlar, uçuyorlar. Bu nedenle ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor' dedi.

Gibonların İzmir'e gelişinin de özel bir hikayesi var. Yaklaşık 17 yıl önce Kültürpark Hayvanat Bahçesi'nin kapatılınca doğaya dönemeyecek durumdaki hayvanlar İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşınmıştı. Darıca'daki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından da buradaki bazı hayvanlar için de İzmir Doğal Yaşam Parkı tercih edildi. Eğrilmez, '17 yıl sonra Türkiye'de bir hayvanat bahçesi daha kapandı. İzmir Doğal Yaşam Parkı olarak oradaki bazı hayvanları alıp doğal yaşam parkının koşullarıyla buluşturmaya karar verdik' diye konuştu.

BEYAZ ELLERİYLE TANINIYORLAR

Beyaz elli gibonlar, koyu renkli vücutlarına karşılık açık renkli elleri ve ayaklarıyla kolayca ayırt ediliyor. Kuyrukları bulunmayan bu canlılar, uzun kolları sayesinde dallar arasında hızlı hareket ediyor. Siamanglar ise gibon ailesinin en büyük türü. Boğazlarının altındaki özel ses kesesini şişirerek oldukça güçlü sesler çıkarabiliyorlar. Bruno, Justine, Savannah ve Mula, artık İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yeni evlerinde.