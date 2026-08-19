Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi dikiş kursu, kadınlara hem mesleki becerilerini geliştirme hem de keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkânı sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yaz dönemine özel olarak düzenlenen dikiş kursu, kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Çınar Kadın Kooperatifi Dikim Evi'nde gerçekleştirilen kursta, eğitmen Kadriye Akcan tarafından katılımcılara dikiş alanında temel ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Toplam 30 kadın kursiyerin katıldığı eğitimler, 15 kişilik gruplar halinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı program şeklinde düzenleniyor.

KALIP ÇIKARMADAN DİKİŞ TEKNİKLERİNE

Kurs kapsamında kadınlara kalıp çıkarma ve dikiş başta olmak üzere giysi üretiminin temel aşamalarına ilişkin eğitimler veriliyor. Uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimlerde kursiyerler, öğrendikleri teknikleri kendi hazırladıkları çalışmalar üzerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

Kadınların el becerilerini geliştirmelerine ve üretim süreçlerini yakından öğrenmelerine katkı sağlayan kurs, aynı zamanda yeni beceriler edinmek isteyen katılımcılar için önemli bir öğrenme alanı oluşturuyor.

YAZ TATİLİ HEM ÖĞRENEREK HEM SOSYALLEŞEREK GEÇİYOR

Kadınlara özel olarak düzenlenen yaz dönemi dikiş kursu, katılımcıların yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine de olanak sağlıyor. Kurs süresince bir araya gelen kadınlar, yeni bilgiler öğrenirken aynı zamanda sohbet ederek sosyalleşiyor, ortak ilgi alanları üzerinden yeni arkadaşlıklar kuruyor.

İzmit Belediyesi, kadınların kendilerini geliştirebilecekleri, üretebilecekleri ve sosyal yaşamın içerisinde daha aktif yer alabilecekleri çalışmalarla kadınlara yönelik hizmetlerini çeşitlendirmeye devam ediyor.