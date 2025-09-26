Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası, 6-8 Kasım’da düzenlenecek ‘8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu’ için iş birliği protokolü imzaladı. Başkan Mustafa Bozbey, kolokyumun 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı sürecine önemli katkı sağlayacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, 6-8 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu’ için işbirliği protokolü imzaladı.

‘Değişimin Eşiğinde’ temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, şehircilik dünyasının güncel sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde üç gün sürecek olan kolokyumda, paneller, akademik bildiriler, öğrenci çalıştayları ve sergiler düzenlenecek.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehirlerin sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak kararların alınması için katılımcı, bilimsel ve toplumsal temelli planlama süreçlerine destek olduklarını belirten Başkan Bozbey, “Bizler de Bursa Plan çatısı altında üniversitelerin ve akademik odaların tümünün olduğu bir danışma kurulu oluşturduk. Bu kurul hem plan süreçlerinde aktif rol alıyor hem de planın uygulanmasında sorumluluk üstleniyor. Bunu kentte sağlarsak, hem doğru plan yaparız hem de planın doğru uygulanmasını sağlarız. Böylece Bursalıların nefes alacağı ortamı oluşturacağız. 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı sürecinde bu kolokyumun Bursa’da yapılıyor olması daha anlamlı olacaktır” diye konuştu.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Burak Atlar ise bu yıl 49’uncusu düzenlenecek olan kolokyumun geniş bir katılımla yapılacağını belirterek, katkılarından ötürü Başkan Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.