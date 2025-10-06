Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla ana hizmet binasında geniş çaplı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde yapılan tatbikat kapsamında senaryo gereği yaşanan acil bir durum sonrası bina hızlı ve güvenli bir şekilde boşaltıldı.

AKOM'dan 15 kişilik uzman ekibin de katıldığı tatbikatta, hem personelin hem de binada bulunan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı.

Olası aksaklıkların da tespit edildiği tatbikatta, çalışanların tahliye sürecine ne kadar hızlı ve doğru tepki verebildiği gözlemlendi.

Aynı zamanda acil durum anında hangi davranışların doğru olduğu, ekiplerin koordinasyon kabiliyeti ve binada görevli acil müdahale ekiplerinin refleksleri test edildi. Müdahale ekiplerinin görev bilinci, doğru zamanda doğru adımları atma becerileri ve müdahale hızları da yakından izlendi. Tatbikat sonunda, belirlenen eksiklerin giderilmesi için kurum içi değerlendirme süreci başlatıldı.

'KENTTEKİ AFET DİRENCİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, şehirlerin afetlere karşı hazırlıklı olmasının sadece planlamayla değil, uygulamalarla da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

AKOM ve ilgili birimlerle birlikte teorik olarak riskleri, olasılıkları ve etkilerini analiz ettiklerini anlatan Halisçelik, 'Tatbikat yapılmadığı sürece hazırlıkların eksik kaldığını biliyoruz. Teoride doğru planlanmış müdahale yöntemleri, uygulamada panik nedeniyle aksayabiliyor. Gerçekleştirdiğimiz tatbikatla, bu riskleri nasıl yöneteceğimizi test ettik. Önümüzdeki süreçte deprem, yangın, sel, elektrik arızası gibi spesifik risklere yönelik uygulamalı çalışmalarla kentteki afet direncini artırmayı hedefliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak için eğitim, planlama ve tatbikatlarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek' diye konuştu.