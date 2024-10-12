EHF Avrupa Kupası’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2. tur ilk maçında Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 34-25 mağlup ederek tur kapısını araladı.BURSA (İGFA) - Rakibiyle iki maçını da sahasında oynayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibiyle Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk kez mücadele ettiği organizasyonda rakibi karşısında maça etkili başlayan Belediyespor, ilk dakikalarda üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin 15. dakikasını 11-4 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19'uncu dakikada farkı 5 sayıya (15-10) çıkardı. Farkı ilerleyen bölümde iyice açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, devreyi de 20-12 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısına da etkili başlayan Belediyespor, mücadeleyi 34-25 kazanarak tur için avantaj yakaladı. Rövanş maçı 12 Ekim Cumartesi günü (YARIN) saat 16.00'da yine Bursa’da oynayacak. SALON: Üçevler

HAKEMLER: Georgiana Murariu, Mihaela Paraschiv (Romanya)

ZRK TIVAT: Danica Pandurevic, Nikolija Medojevic (1), Bozidarca Delibasic (2), Andjela Kovacevic (4), Kristina Arsenijevic (7), Nadja Radicevic, Masa Pavlovic (8), Milana Samardzic, Jelena Koprivica, Adrijana Ivanovic (3), Helena Kostic

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Ay Babür, Kübranur Şahan (7), Reyhan Kara, Betül Yılmaz (2), Zeynepnur Ulukoz (1), Emine Gökdemir (2) ,Ceren Demirçelen (2) Eda Nur Çetin (9), Sevilay İmamoğlu Öcal, Sibel Gündoğdu (4), Gülsüm Mihrap (2), Sude Çifçi (1), Ayşenur Sormaz (4), Ela Yıldız

DEVRE: 12-20

İKİ DAKİKA CEZALARI: Nikolija Medojevic, Andjela Kovacevic, Kristina Arsenijevic, Masa Pavlovic (ZRK TIVAT) Sibel Gündoğdu, Eda Nur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor)