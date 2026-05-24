Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte huzurlu bir bayram yaşanması için her türlü önlemi aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da arefe günü ile bayramın 4 günü boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri amacıyla büyük mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. 10.15 ile 18.30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak yapılacak seferlerle vatandaşlar Hamitler, Erdoğanköy ve Hasköy mezarlıklarına ücretsiz taşınacak.

Kent Meydanı ile Hamitler Kent Mezarlığı arasındaki otobüsler, Kent Meydanı, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı Caddesi ve Albayrak Caddesi güzergâhını izleyerek Hamitler Kent Mezarlığı'na ulaşacak. Dönüşler de aynı güzergâh üzerinden yapılacak. Emek İstasyonu ile Hasköy Mezarlığı arasındaki otobüsler ise, Bursaray Emek İstasyonu'ndan hareket ederek Korupark Kavşağı, Mudanya Yolu, Bademli Kavşağı ve Hasköy güzergâhı üzerinden Hasköy Mezarlığı'na ulaşım sağlayacak. Bursaray Kestel İstasyonu'ndan kalkacak otobüsler de doğrudan Erdoğanköy Mezarlığı'na gidecek. Araçların gidiş istikametindeki duraklarda sadece yolcu alacağı ve yolcu indirmesi yapmayacağı bildirilirken; dönüş istikametinde de duraklarda sadece yolcu indireceği ve yolcu almayacağı açıklandı.

BURULAŞ ÇAĞRI MERKEZİ

BURULAŞ Genel Müdürlüğü de bayram süresince toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca toplu taşıma araçları planlanan sefer saatlerine uygun şekilde hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0850 850 99 16 numarasından BURULAŞ Çağrı Merkezi'ne bildirebilecek.

ZABITA EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca vatandaşlardan şahsen veya 716 33 30-716 33 40-261 52 40-444 16 00 ve Alo Belediye 153 No'lu hatta gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize ekipler oluşturdu. Ayrıca; şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerinin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliğinde; şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Terminal Zabıta Amirliğinde personel görevlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da Kurban Bayramı'nda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı 31 ayrı istasyonda görevini sürdürecek. İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecekler. Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için Yol İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde de nöbetçi ekipler oluşturdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ekipleri de bayramda 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 185 veya 444 5 185 no'lu telefona bildirerek yardım isteyebilecek.

Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini sürdürecek ve mezarlıklar ziyarete açık olacak.

Bu arada 17 ilçede belirlenen kurban kesim noktasında da Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler koordineli bir şekilde sinek ve haşere oluşumuna karşı ilaçlama uygulamalarını bayram boyunca sürdürecek.

ALO BELEDİYE: 153

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 185 - 444 5 185

ZABITA: 716 33 00- 716 33 40

TERMİNAL ZABITA KARAKOLU: 261 52 40

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 188 - 0224 716 3250

BURULAŞ ÇAĞRI MERKEZİ: 0850 850 99 16