Depozito Yönetim Sistemi (DOA), 200 adedin üzerindeki toplu ambalaj iadeleri için 'Toplu İade Teşvik Bedeli' başlattı. Vatandaşlar, ambalaj başına 0,50 TL teşvik alabilecek ve ödemeler doğrudan DOA Cüzdan'a aktarılacak.

ANKARA (İGFA) - Depozito Yönetim Sistemi (DOA), ambalaj iadelerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Yapılan duyuruya göre, 200 adedin üzerindeki toplu ambalaj iade işlemleri için 'Toplu İade Teşvik Bedeli' uygulaması başladı.

Uygulama kapsamında vatandaşlar, biriktirdikleri ambalajları Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ne teslim ederek her ambalaj için 0,50 TL toplu iade teşvik bedelinden yararlanabilecek.

DOA tarafından yapılan açıklamada, teşvik bedelinin işlem sonrasında doğrudan DOA Cüzdan'a anında aktarılacağı belirtildi.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Merkezi bilgilerine DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.

Yeni uygulamayla birlikte ambalajların geri dönüşüm sürecine daha etkin şekilde kazandırılması ve depozito sistemine katılımın artırılması hedefleniyor.