BUSADER Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) tüm üyelerinin katıldığı kahvaltı ile yeni döneme merhaba dedi.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Villa Verde'de gerçekleştirilen organizasyona BUSADER Yönetimi ve tüm üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Elif Evke, yeni dönemde dernek olarak çok sayıda önemli projeye imza atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Yapılacak olan çalışmalarda üyelerden büyük bir özveri beklediğini söyleyen Başkan Elif Evke, sezonun ilk toplantısına katılan tüm üyelere teşekkür etti.