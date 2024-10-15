Osman Akar Ajans'tan Bursa’da başarılı Temel Modellik ve Fotomodellik Workshop eğitimi tüm hızıyla devam ediyor.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Osman Akar Ajans, Bursa’da düzenlediği 4 günlük Temel Modellik ve Fotomodellik Workshop Eğitimi ile büyük ilgi gördü.

Eğitime katılan adaylar, yalnızca modellik ve fotomodellik üzerine değil, geleceğe yönelik kariyer planlaması, kişisel gelişim ve hayatın farklı alanlarında faydalanabilecekleri kapsamlı bir eğitim aldılar.

Başarılı olan katılımcılar, Osman Akar Ajans'ın kadrosuna dahil edilerek modellik mesleğine adım atma fırsatını elde edecekler.

Workshop süresince alanında uzman isimler eğitim verdi. Eğitmenler arasında Koreograf ve Kulis yönetmeni Erdal Dinçer marka ilişkileri konusunda Ali Ekber Kumtepe, tekstil mühendisi ve modacı Mine Kurtboğan, ajans faaliyetlerini anlatan Ali Ertuğral, kişisel gelişim uzmanı Mehmet Şerif Güden ve Ayşe Güden, saç ve makyaj uzmanı İbrahim Köse, ve ajans sahibi Osman Akar yer aldı. Eğitimler, katılımcılara modellik dünyasının inceliklerini ve sahne arkasındaki çalışmaları deneyimleme imkânı sundu.

Eğitimin sonunda, başarılı adaylar ajans kadrosuna katılma fırsatına sahip olurken, katılımcılar modellik kariyerlerine sağlam bir başlangıç yaparak geleceğe daha güvenle adım atıyorlar.