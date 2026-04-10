Bursa Barosu, belediyelere yönelik uygulamalara ilişkin yaptığı açıklamada, hukukun temel ilkelerinin ihlal edildiğini ve demokratik süreçlerin zedelendiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Barosu, son dönemde belediyelere yönelik yargı süreçleri ve uygulamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanmasıyla başlayan sürecin, demokratik iradeyi zedelediği ifade edildi.

Baro'dan yapılan yazılı açıklamada, ana muhalefet partisi CHP'ne mensup belediye başkanları ve bürokratlara yönelik yürütülen işlemlerde, suçsuzluk karinesi ve lekelenmeme hakkı gibi temel hukuk ilkelerinin göz ardı edildiğini savundu. Açıklamada, Bursa'da yaşanan son gelişmelerle birlikte bu sürece yeni bir halka eklendiği belirtilerek, belediye meclisi seçimi öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi binasının polis ablukasına alındığı, seçilmiş temsilcilerin ve vatandaşların binaya girişine izin verilmediği ileri sürüldü. Ayrıca kapalı alanda gaz kullanıldığı iddialarına da yer verildi.

Tutuklamaların bir güvenlik tedbiri olmaktan çıkarak 'cezalandırma aracına dönüştüğü' öne sürülen açıklamada, seçimle kazanılan belediyelerin yargı eliyle el değiştirdiği iddia edildi.

Bursa Barosu, bu uygulamaların hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini ve demokratik düzeni tehdit ettiğini belirterek, halkın iradesinin yok sayıldığı bir sürecin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Açıklamada, demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yapılarak, bu süreçlere karşı durmaya devam edileceği ifade edildi.