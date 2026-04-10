Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Aslı Özkırım, Artvin balının yalnızca kestane balından ibaret olmadığını belirterek, çiçek balının da yüksek değere sahip olduğunu açıkladı. Kentin apiturizmde öncü olması hedefleniyor.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, Artvin'de yürütülen araştırmaların bal çeşitliliğine dair önemli sonuçlar ortaya koyduğunu açıkladı. Hatila Vadisi Milli Parkı sınırlarında incelemelerde bulunan Özkırım, coğrafi işaretli Hatila balının üretildiği bölgede değerlendirmelerde bulundu.

Artvin balının uzun yıllardır sadece kestane balı ile anıldığını ifade eden Özkırım, 'Yaptığımız araştırmalarda çiçek balının da çok yüksek değerlere sahip olduğunu gördük ve bunu raporladık. Artvin artık birçok bal çeşidiyle ön plana çıkacak' dedi. Kentte köklü bir arıcılık geleneği bulunduğunu belirten Özkırım, bu kültürü modern yaklaşımlarla güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yeni bir turizm modeli olan apiturizm konusunda da Artvin'in öncü olabileceğini dile getiren Özkırım, doğayla uyumlu şekilde arıcılık deneyimi sunulacağını ifade etti. Bu kapsamda 'arı foto kampı' gibi projelerle hem doğa hem de arıcılığın tanıtımının yapılması planlanıyor.

İrfan Kandemir ise Artvin'de üretilen balın özellikle kestane balı ile öne çıktığını, yüksek antioksidan içeriği sayesinde önemli bir değer taşıdığını belirtti. Kandemir, bölgenin izole yapısının balın saflığını koruduğunu ve bunun kaliteyi artırdığını vurguladı. Arıcılığın yalnızca bal üretimiyle sınırlı olmadığını ifade eden Kandemir, ana arı üretimi ve koloni yetiştiriciliğinin de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını söyledi. Bölgedeki koloni değerinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek de arıcılığın kırsal kalkınma açısından önemli bir potansiyel sunduğunu belirterek, yıllık bal üretiminin 1000-1200 ton seviyelerinde olduğunu kaydetti. Apiturizmin bölge için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Akyürek, denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ederek, 'Her yerde bal satılır, Artvin'de bal ilaç olarak satılır' dedi.

Uzmanlar ayrıca bölgeye özgü Kafkas arısının korunmasının, hem üretim kalitesi hem de biyolojik denge açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.