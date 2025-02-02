Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin başvurusu üzerine Fransa’da yapılan EHTTA Yürütme Kurulu Toplantısı’nda alınan kararla ‘Bursa’, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’na yeniden üye oldu.BURSA (İGFA) - Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’na üyelik başvurusunda bulundu.

Fransa’da yapılan EHTTA Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, Bursa’nın üyelik kararı toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Belçika’dan 6 şehir tarafından 2009 yılında kurulan, şu anda 18 ülkeden 50’nin üzerinde üyesi bulunan Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’na yeniden katılan Bursa’nın termal zenginlikleri, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin de katkılarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılacak.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın ‘Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’na katılmasının kentin tüm dinamikleri ile birlikte şehrin termal zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sunacağını ifade etti.

Birlik Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimiz, tarih ve medeniyetler merkezi olduğu kadar, termal hazineleriyle de bir şifa şehri. Üç büyük medeniyetten Roma, Bizans ve Osmanlı'dan kalma onlarca tarihi hamam ve termal kaplıca, günümüzde de şifa dağıtmaya devam ediyor. Büyük Türk Seyyah Evliya Çelebi Bursa'yı ziyaret ettiğinde; Bursa hakkında ''Velhasıl Bursa sudan ibarettir” der. Bursa’mız akarsuları, çağlayanları ve termal kaynaklarıyla bir şifa yurdudur. Jeotermal kuşakta yer alan Bursa, sahip olduğu zengin termal sularıyla cazip bir destinasyon olabilir. Bursa’da sağlık turizmi potansiyelini değerlendirerek kenti global bir marka yapmayı arzuluyoruz” dedi.