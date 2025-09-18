Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Bursa Arkeoloji Festivali (ArkeoFest’25), 20-21 Eylül tarihlerinde her yaştan tarih meraklısını 8500 yıllık geçmişi bulunan Aktopraklık Höyük Arkeopark’ta buluşturacak. Hitit çivi yazısından sikke basımına, çömlek yapımından fosil kolye yapımına kadar birçok atölyeye katılma imkanı bulacak olan katılımcılar, iki gün boyunca tarihte yolculuk yapacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 20-21 Eylül'de düzenleyeceği 4. Bursa Arkeoloji Festivali, 8 bin 500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark'ta her yaştan tarih meraklısını buluşturmaya hazırlanıyor.

Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi’nde her yaştan arkeoloji meraklısını bir araya getirecek olan festivalde, katılımcılar tarih öncesi üretim yöntemlerini atölyelerde yapacakları uygulamalarla keşfedecek. Sıfır atık hedefi ve düşük karbon ayak izi anlayışıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikler, doğa bilimi ve tarihi aynı noktada buluşturacak. Ayrıca festival alanında bulunan pazar yerinde bölgedeki kadın girişimcilerin ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında hazırlanan kilden çömlek, fosil kolye, yontma taştan alet yapımı, sikke bakımı, kilden takı, deri bileklik tasarımı, neolitik ve kalkolitik ev tasarımı, tarih öncesi el matkabı deneyimleme, deri dövme, tarih öncesi seramik restorasyonu, çarkta çömlek yapımı, Hitit çivi yazısı, tarih öncesi müzik aleti, buğday öğütme ve ekmek yapımı, at arabası tasarımı ve antik yemek yapımı gibi birçok etkinlik katılımcılara keyifli iki gün geçirme fırsatı sunacak. Festivalin sonunda ise Luxus konseriyle eğlence zirve yapacak.

BAŞKAN BOZBEY’DEN DAVET

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan ArkeoFest’25’in tüm arkeoloji meraklılarını Bursa’da buluşturacağını söyledi. Festivalde düzenlenecek birçok etkinliğin katılımcılara deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunacağını belirten Başkan Bozbey, “Festivali her yaştan misafirimize hitap edecek şekilde planladık. Çocuklara, gençlere ve yetişkin ziyaretçilere özel atölyeler hazırladık. Geçmişimizi keşfetmek ve anlamak isteyen herkesi festivalimize davet ediyorum” dedi.