Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. BURSA (İGFA) - Bursa AFSİAD Üyesi Gastro3 adlı işletmede yapılan toplantıda konuşan Bursa AFSİAD Başkanı Dr. İlker Duran, KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, kamu ve özel bankalara çağrıda bulundu.

KOBİ’lerin ekonominin temel taşı olduğunu belirten Dr. Duran, “Finansmana erişim, teminat sunma zorunluluğu ve yüksek finansman maliyetleri, KOBİ’lerimiz için ciddi bir yük oluşturuyor. Ekonomide yaşanan durağanlığın aşılması için üretim ve ihracatın artırılması şart. Bunu sağlayacak olan da KOBİ’lerdir” dedi.

Bankalara çağrıda bulunan Duran, “KOBİ’lerimizin yaşadığı bu yapısal sorunlara acilen çözüm bulunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu noktada Kredi Garanti Fonu’ndan tüm kamu ve özel bankaların elini taşın altına koyması şart” ifadelerini kullandı.

Dr. Duran, finansmana erişimdeki engellerin kaldırılmasının, üretim ve ihracata doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, iş dünyasının bu süreçte daha fazla desteklenmesini talep etti.