Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, dersi daha iyi anlamak adına geri dönüşüm için ayrılan malzemelerle 3 boyutlu coğrafi şekiller yaptı.

BİLECİK (İGFA) - Osmaenli'de Nilüfer Hatun MTAL öğrencileri okulun Coğrafya Öğretmeni Pınar Kara Öner öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak coğrafi şekillerin maketlerini tasarladı. Yaklaşık 70 öğrencinin yer aldığı projede yumurta kartonu, çöp şiş, mukavva karton, inşaat köpüğü ve plastik gibi malzemeler kullanıldı.

Söz konusu projeyle coğrafi kavramların hafızalarda yer edinmesi amaçlandı. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar, okulda oluşturulan 'coğrafya sokağı'nda kalıcı olarak sergilenerek diğer öğrencilerin de yararlanması sağlanacağını belirten Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğrencilerin derslerde öğrendikleri coğrafi şekilleri üç boyutlu hale getirerek el becerilerini de kullandıklarını belirten Beler, 'Başlangıçta 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında derslerde öğrendikleri coğrafi şekilleri 3 boyutlu hâle getirip sunmayı hedeflediler ancak niyetimiz sadece sergilemek değil, bu çalışmaların kalıcı olması. Yapılan ürünler sergi sonrası kaldırılmayacak. Her yıl yeni çalışmalarla güncellenecek. Böylece okulumuzda bir 'coğrafya sokağı' oluşturduk. Öğrencilerimiz derslerde yaptıkları her çalışmayı burada görecek ve görsel hafızaları sayesinde daha kalıcı öğrenme gerçekleştirecekler.' diye konuştu.

Coğrafya öğretmeni Pınar Kara Öner de projenin temel amacının öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri, somut materyaller aracılığıyla daha iyi kavramalarını sağlamak olduğunu ifade etti.